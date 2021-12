Napoli-Spezia: probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) probabili formazioni e come vedere Napoli-Spezia: gli azzurri di Luciano Spalletti vogliono consolidare il secondo posto. Dopo la pesantissima vittoria sul Milan, il Calcio Napoli vuole chiudere in bellezza uno già strepitoso girone d’andata. L’occasione è ghiotta, visto che al Maradona arriva uno Spezia in crisi e con un allenatore, Thiago Motta, a forte rischio Leggi su 2anews (Di mercoledì 22 dicembre 2021)e come vedere: gli azzurri di Luciano Spalletti vogliono consolidare il secondo posto. Dopo la pesantissima vittoria sul Milan, il Calciovuole chiudere in bellezza uno già strepitoso girone d’andata. L’occasione è ghiotta, visto che al Maradona arriva unoin crisi e con un allenatore, Thiago Motta, a forte rischio

Advertising

SerPippo : RT @persemprecalcio: ???Il #Napoli proverà a vincere contro lo #Spezia al Maradona. #ThiagoMotta ha intenzione di strappare un risultato pos… - luizhc_09 : RT @SuperesportesMG: BET NA BOLA - Napoli x Spezia: veja dicas e aposte no duelo pelo Campeonato Italiano - luizhc_09 : RT @betnabola: Napoli x Spezia: veja dicas e aposte no duelo pelo Campeonato Italiano - betnabola : RT @SuperesportesMG: BET NA BOLA - Napoli x Spezia: veja dicas e aposte no duelo pelo Campeonato Italiano - betnabola : Napoli x Spezia: veja dicas e aposte no duelo pelo Campeonato Italiano -