Napoli-Spezia | Osimhhen carica la squadra Bel messaggio dell’attaccante

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Osimhenilin vista della sfida contro loal Maradona. il nigeriano ha pubblicato un bellissimosui social.: ILDI OSIMHEN Victor Osimhen ha voglia di tornare a giocare e lo dice chiaramente, il nigeriano è pronto a tornare in campo con una maschera. Osimhen non si nasconde ed è pronto a fare di tutto per giocare. La prima tappa potrebbe essere la Coppa d’Africa. “Io ci sarò a meno che la Nigeria decida di non convocarmi” ha scritto l’attaccante delsui social. Dunque Osimhen dopo l’operazione a la riabilitazione è pronto a scendere in campo, questa volta con una maschera protettiva. Qualora la competizione continentale africana si dovesse svolgere regolarmente, il...

Osimhen carica il Napoli in vista della sfida contro lo Spezia al Maradona. il nigeriano ha pubblicato un bellissimo messaggio sui social.