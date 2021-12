Napoli-Spezia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tutto pronto per Napoli-Spezia, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I partenopei vogliono chiudere l’anno con una vittoria e restare così al secondo posto della classifica, d’altro canto i liguri, in crisi nera, provano a portar via punti per rilanciare le proprie ambizioni di salvezza. Chi si aggiudicherà la vittoria? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 22 dicembre. La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati su Dazn. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. PROGRAMMA E TELECRONISTI TUTTI I DIFFIDATI SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tutto pronto per, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di. I partenopei vogliono chiudere l’anno con una vittoria e restare così al secondo posto della classifica, d’altro canto i liguri, in crisi nera, provano a portar via punti per rilanciare le proprie ambizioni di salvezza. Chi si aggiudicherà la vittoria? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 22 dicembre. La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati su Dazn. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. PROGRAMMA E TELECRONISTI TUTTI I DIFFIDATI SportFace.

Advertising

SiamoPartenopei : Vedi Napoli e poi vieni esonerato! Gazzetta: Thiago Motta può esser fatto fuori dallo Spezia dopo il match col Napo… - sportli26181512 : Diretta #Napoli-#Spezia ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: Gli azzurri di Spallett… - SiamoPartenopei : GAZZETTA - Motta esonerato dopo Spezia-Napoli, individuato il sostituto - sportli26181512 : Diretta #Napoli-#Spezia ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: Gli azzurri di Spallett… - SiamoPartenopei : Napoli-Spezia, ecco dove vederla in tv e in streaming -