Napoli-Spezia | le probabili formazioni | due cambi per Spalletti

La vittoria di San Siro contro il Milan ha permesso al Napoli di restare agganciato al gruppo di testa, e soprattutto ha restituito quella consapevolezza e quell'entusiasmo che erano venuti a mancare nelle ultime giornate, almeno tra i tifosi.Perchè Luciano Spalletti sereno lo è stato sempre, e la fiducia nei suoi ragazzi non l'ha mai persa. Contro lo Spezia il Napoli ha la possibilità di salutare al meglio l'anno appena trascorso davanti ai propri tifosi, con un unico obiettivo: vincere!Il clima in casa ligure non è dei più sereni: lo Spezia è quattordicesimo in classifica a soli 13 punti, e il destino per il suo tecnico Thiago Motta, sembra ormai scritto, a prescindere dal risultato al Maradona. Sky Sport, quest'oggi, ha comunicato le ultime riguardanti le probabili

