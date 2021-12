Napoli-Spezia, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) . Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens. All. Spalletti. Spezia (3-5-2): Provedel; … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 22 dicembre 2021) .(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens. All. Spalletti.(3-5-2): Provedel; … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

tuttoatalanta : Napoli-Spezia, le formazioni ufficiali: Lobotka e Mertens dal 1', Motta punta su Agudelo - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Napoli-Spezia in streaming: dove vedere la gara in diretta: Se hai cliccato su… - ForzaNapoliSe18 : Napoli - Spezia formazioni su ????FORZA NAPOLI SEMPRE ???? - uchetto : Questa é più difficile di quella col Milan. Lo Spezia scenderà in campo per giocare la partita della vita. Il Napol… - s_buteurs : Napoli - Spezia compositions Sur -