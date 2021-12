Napoli - Spezia in diretta LIVE alle ore 20:45, le probabili formazioni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il deve giocare come se non fosse mai uscito da San Siro, ha detto in conferenza stampa Luciano . In pratica, quindi, deve continuare a metterci grinta, cattiveria e deve vincere, soprattutto, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il deve giocare come se non fosse mai uscito da San Siro, ha detto in conferenza stampa Luciano . In pratica, quindi, deve continuare a metterci grinta, cattiveria e deve vincere, soprattutto, ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO SSCN - Napoli-Spezia, tutto pronto per il match allo stadio Diego Armando Maradona - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO SSCN - Napoli-Spezia, tutto pronto per il match allo stadio Diego Armando Maradona - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO SSCN - Napoli-Spezia, tutto pronto per il match allo stadio Diego Armando Maradona - apetrazzuolo : VIDEO SSCN - Napoli-Spezia, tutto pronto per il match allo stadio Diego Armando Maradona - napolimagazine : VIDEO SSCN - Napoli-Spezia, tutto pronto per il match allo stadio Diego Armando Maradona -