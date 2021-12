Napoli-Spezia, i convocati da Spalletti! (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Napoli ha diramato l’elenco dei convocati in vista del match di stasera alle 20:45, contro lo Spezia al Maradona. In porta non ci sono assenze e sono regolarmente convocati: Meret, Ospina, Marfella. In difesa, settore martoriato da infortuni, partenze impreviste e una programmazione errata, sono 7 i convocati, di cui cinque terzini e due centrali: Di Lorenzo, Juan Jesus, Malcuit, Mario Rui, Ghoulam, Rrahmani e Zanoli. convocati Napoli Spezia A centrocampo sono in tre per i due posti davanti la difesa, ossia Anguissa, Demme e Lobotka, e il solo Zielinski da utilizzare dietro gli attaccanti. In attacco, complice le assenze di Insigne ed Osimhen, i convocati sono Lozano, Mertens, Ounas, Elmas, Petagna e Politano. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilha diramato l’elenco deiin vista del match di stasera alle 20:45, contro loal Maradona. In porta non ci sono assenze e sono regolarmente: Meret, Ospina, Marfella. In difesa, settore martoriato da infortuni, partenze impreviste e una programmazione errata, sono 7 i, di cui cinque terzini e due centrali: Di Lorenzo, Juan Jesus, Malcuit, Mario Rui, Ghoulam, Rrahmani e Zanoli.A centrocampo sono in tre per i due posti davanti la difesa, ossia Anguissa, Demme e Lobotka, e il solo Zielinski da utilizzare dietro gli attaccanti. In attacco, complice le assenze di Insigne ed Osimhen, isono Lozano, Mertens, Ounas, Elmas, Petagna e Politano.

