Napoli Spezia 0-1: Juan Jesus la combina grossa, Thiago Motta esulta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Napoli e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Maradona, Napoli e Spezia si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22 . CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Spezia 0-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA AL MARADONA 3’ Tiro Spezia – Calcio d’angolo tagliato di Bastoni, di testa ci arriva Manaj. Alto. 12? Zielinski a terra – Zielinski a terra dove aver calciato, senza contatti con avversari, il terreno di gioco. 19? Ammonizione Spezia – Giallo per Maggiore per un pestone a centrocampo su Anguissa. 27? Tiro Napoli – Percussione dalla destra destra di Politano che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22 . CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA AL MARADONA 3’ Tiro– Calcio d’angolo tagliato di Bastoni, di testa ci arriva Manaj. Alto. 12? Zielinski a terra – Zielinski a terra dove aver calciato, senza contatti con avversari, il terreno di gioco. 19? Ammonizione– Giallo per Maggiore per un pestone a centrocampo su Anguissa. 27? Tiro– Percussione dalla destra destra di Politano che ...

