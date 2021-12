Napoli-Spezia 0-1, azzurri k.o. e vetta si allontana (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Napoli perde in casa 1-0 contro lo Spezia nella 19esima e ultima giornata della Serie A. Il k.o. interno fa scivolare gli azzurri al terzo posto: con 39 punti, i partenopei sono a -7 dall’Inter capolista e a -4 dal Milan, ora solo al secondo posto. Lo Spezia conquista 3 punti d’oro e sale a quota 16, allontanandosi dalla zona retrocessione, ora lontana 5 lunghezze. Allo stadio Maradona, decide l’autogol di Juan Jesus, che al 37? sbaglia l’intervento di testa e infila il pallone nella propria porta. Il Napoli avrebbe quasi un’ora per raddrizzare il match ma non sfonda. Nel finale, la chance capita sulla testa di Elmas: deviazione su cross di Ounas, traversa. Funweek. Leggi su funweek (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilperde in casa 1-0 contro lonella 19esima e ultima giornata della Serie A. Il k.o. interno fa scivolare glial terzo posto: con 39 punti, i partenopei sono a -7 dall’Inter capolista e a -4 dal Milan, ora solo al secondo posto. Loconquista 3 punti d’oro e sale a quota 16,ndosi dalla zona retrocessione, ora lontana 5 lunghezze. Allo stadio Maradona, decide l’autogol di Juan Jesus, che al 37? sbaglia l’intervento di testa e infila il pallone nella propria porta. Ilavrebbe quasi un’ora per raddrizzare il match ma non sfonda. Nel finale, la chance capita sulla testa di Elmas: deviazione su cross di Ounas, traversa. Funweek.

