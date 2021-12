Napoli | rapina Ounas | arrestato il ladro Ha confessato

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La polizia hailreo delladue giorni fa ai danni del calciatore delDue giorni fa, nei pressi della sua casa di Posillipo, Adamè stato vittima di unacon tanto di pistola puntata alla testa. Ora, come riportato da Il Mattino, ilè statoe messo dietro le sbarre grazie al lavoro del p.m. Fabbrocini. L’uomo, un 44enne, fermato dalla polizia hal’accaduto dicendo di aver seguito il calciatore delper un lungo tratto di strada ma di non essersi accorto che fosse lui fin quando la notizia non è diventata virale sul web. Iltore, inoltre, ha sulla fedina una serie di altri reati. L'articolo proviene ...

ASCOLTA La polizia ha arrestato il ladro reo delladue giorni fa ai danni del calciatore delOunas Due giorni fa, nei pressi della sua casa di Posillipo, Adam Ounas è stato vittima di unacon tanto di pistola puntata alla testa. ...L'uomo è ritenuto gravemente indiziato di unaaggravata commessa sabato scorso a Posillipo ai danni del calciatore delAdam Ounas , al quale erano stati sottratti, dietro la minaccia di ...A cura di Pierluigi Frattasi. Fermato un uomo dalla Polizia di Stato per la rapina a mano armata ai danni del calciatore del Napoli Adam Ounas, avvenuta sabato scorso a Posillipo, ...Tanta paura per il calciatore del Napoli, Adam Ounas, ma per fortuna nessuna conseguenza, in seguito alla rapina subita sabato nel suo garage.