Napoli, petardi contro gli avversari alla partita benefica: un ragazzo ferito alle mani e al volto (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Doveva essere una giornata di sport e solidarietà, si è trasformata in un episodio vergognoso. Ieri, a , durante una partita benefica tra le squadre di due licei della città, c'è stato un lancio di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Doveva essere una giornata di sport e solidarietà, si è trasformata in un episodio vergognoso. Ieri, a , durante unatra le squadre di due licei della città, c'è stato un lancio di ...

Advertising

infoitinterno : Napoli, choc al torneo di beneficenza dei licei: lancio di petardi sugli spalti, ?studente ricoverato in ospedale - infoitinterno : Napoli, choc alla partita di beneficenza tra i licei: lancio di petardi, un ragazzo ferito - cronachecampane : Napoli, petardi contro i tifosi avversari nella sfida di calcio tra licei: un ferito #cronacanapoli #licei #Napoli - statodelsud : Napoli, petardi contro avversari in sfida calcio tra licei: un ferito - Pino__Merola : Napoli, petardi contro avversari in sfida calcio tra licei: un ferito -