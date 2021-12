Napoli | Mario Rui salterà la sfida con la Juventus

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)Ruilacontro lanella prossima giornata, il terzino diffidato è stato ammonito nella gara contro lo Spezia Tegola per Spalletti in vista della prossimadi campionato. Il terzino portogheseRui era diffidato e con l’ammonizioneladi gennaio contro la. Nel corso del match contro lo Spezia, che vede gli azzurri in svantaggio arriva anche quest’altra notizia.Rui era appena rientrato da un infortunio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pioli Il tabellino di- Spezia 0 - 0 (live)(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus,Rui; Lobotka, Anguissa; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens. All. ...Che cosa ci riserverà dunque la diretta diSpezia? PROBABILI FORMAZIONISPEZIA Recuperi importanti per il: Spalletti avrà a disposizioneRui in difesa, ma perde di nuovo ...Napoli-Spezia, Mario Rui ammonito da diffidato: squalificato, salterà la partita contro la Juventus. Altri guai per Spalletti ...Sul finale del primo tempo di Napoli-Spezia, l'arbitro Massimi ha mostrato il cartellino giallo a Mario Rui. Il terzino sinistro portoghese era diffidato ...