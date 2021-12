Napoli, la Villa Comunale domani riapre al pubblico (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Già da domani mattina sarà riaperta al pubblico la Villa Comunale di Napoli. E’ stata infatti messa in sicurezza e recintata – rende noto l’Amministrazione – l’area coinvolta nell’incendio di lunedì 20 che, essendo ancora sotto sequestro da parte della magistratura, sarà controllata, per evitare accessi indebiti, da un servizio di guardiania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Già damattina sarà riaperta alladi. E’ stata infatti messa in sicurezza e recintata – rende noto l’Amministrazione – l’area coinvolta nell’incendio di lunedì 20 che, essendo ancora sotto sequestro da parte della magistratura, sarà controllata, per evitare accessi indebiti, da un servizio di guardiania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

