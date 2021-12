Napoli: Insigne tentato dall’America, rinnovo sempre più lontano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’avventura napoletana del giocatore potrebbe presto giungere al termine Repubblica, nella sua edizione odierna, parla di Lorenzo Insigne. Il calciatore, ora positivo al Covid-19, ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’avventura napoletana del giocatore potrebbe presto giungere al termine Repubblica, nella sua edizione odierna, parla di Lorenzo. Il calciatore, ora positivo al Covid-19, ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

capuanogio : #Insigne positivo al #Covid, il resto della squadra del #Napoli sottoposto a un giro di tamponi molecolari su ordin… - claudioruss : #Napoli - #Insigne ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra - #Fabian e #Koulibaly terapie e lavoro per… - PianetaN : ?????????? ?????? ?? ?? ? 20:45 ?? D.Maradona, Napoli ?? Napoli-Spezia ?? 19 giornata di serie A Chiudiamo in bellezza d… - hiboss_hiboss : RT @itsmeback_: Il calciatore del Napoli e della nazionale, Lorenzo Insigne, 3 giorni fa ha fatto la terza dose e oggi è escluso dai convoc… - BlofeldSchwab : RT @CVanesio: Napoli, #Insigne vaccinato con tre dosi positivo al Covid, ora è in isolamento, torna nel 2022 -