Napoli, Insigne positivo al covid (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lorenzo Insigne è positivo al covid. L’attaccante del Napoli aveva accusato sintomi influenzali e si era sottoposto ad un tampone rapido che aveva dato esito dubbio. Il successivo test molecolare ha confermato la sua positività. Ora “osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”, si legge nella nota del club. Insigne salterà dunque la gara con lo Spezia di domani sera. Leggi su footdata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lorenzoal. L’attaccante delaveva accusato sintomi influenzali e si era sottoposto ad un tampone rapido che aveva dato esito dubbio. Il successivo test molecolare ha confermato la sua positività. Ora “osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”, si legge nella nota del club.salterà dunque la gara con lo Spezia di domani sera.

