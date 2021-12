Napoli, arrestato il rapinatore di Ounas: trovata l’arma a casa sua (Di mercoledì 22 dicembre 2021) arrestato uno dei rapinatori di Adam Ounas. Sabato scorso, alla vigilia della sfida di campionato Milan-Napoli, il calciatore ha infatti subito una rapina a mano armata a Posillipo, sotto casa. I ladri si sono presi circa 5 mila euro tra orologio, catenina e contanti. Uno degli aggressori è però stato individuato e arrestato due giorni fa. Si tratta di un 44enne residente nei pressi di Secondigliano, con numerosi precedenti penali. L’uomo si chiama C.D.P. ed è stato individuato dagli agenti in strada, poi condotto nella sua abituazione, dov’è stata rinvenuta l’arma usata per rapinare l’algerino. L’uomo sostiene inoltre di non aver riconosciuto il calciatore del Napoli al momento della rapina. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021)uno dei rapinatori di Adam. Sabato scorso, alla vigilia della sfida di campionato Milan-, il calciatore ha infatti subito una rapina a mano armata a Posillipo, sotto. I ladri si sono presi circa 5 mila euro tra orologio, catenina e contanti. Uno degli aggressori è però stato individuato edue giorni fa. Si tratta di un 44enne residente nei pressi di Secondigliano, con numerosi precedenti penali. L’uomo si chiama C.D.P. ed è stato individuato dagli agenti in strada, poi condotto nella sua abituazione, dov’è stata rinvenutausata per rapinare l’algerino. L’uomo sostiene inoltre di non aver riconosciuto il calciatore delal momento della rapina. SportFace.

