Napoli, al via la ripiantumazione degli alberi: la Città metropolitana stanzia 5 milioni di euro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ha inizio domani l’ intervento di sostituzione e ripiantumazione di alberature sul territorio del Comune di Napoli, finanziati dalla Città metropolitana di Napoli, per un importo di 5.536.606 di euro. Ne dà notizia l’assessore al Verde Vincenzo Santagada che con il sindaco Gaetano Manfredi sarà domani alle ore 13.45 in Via Giulio Cesare dove avrà inizio l’intervento di messa a dimora delle nuove alberature del primo lotto, che riguarda Soccavo – Fuorigrotta – Pianura – Bagnoli – Posillipo per un importo di 1.418.405,39 euro. Si tratta – spiegano dall’assessorato – di interventi che prevedono sostituzione specie su specie e si provvederà preventivamente ad estirpare le ceppaie eventualmente presenti, ad abbattere alberi secchi o irreversibilmente ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ha inizio domani l’ intervento di sostituzione edi alberature sul territorio del Comune di, finanziati dalladi, per un importo di 5.536.606 di. Ne dà notizia l’assessore al Verde Vincenzo Santagada che con il sindaco Gaetano Manfredi sarà domani alle ore 13.45 in Via Giulio Cesare dove avrà inizio l’intervento di messa a dimora delle nuove alberature del primo lotto, che riguarda Soccavo – Fuorigrotta – Pianura – Bagnoli – Posillipo per un importo di 1.418.405,39. Si tratta – spiegano dall’assessorato – di interventi che prevedono sostituzione specie su specie e si provvederà preventivamente ad estirpare le ceppaie eventualmente presenti, ad abbatteresecchi o irreversibilmente ...

