Musica in lutto, l’amatissima cantante è morta all’improvviso (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. È morta Anna Russano, cantante neomelodica napoletana, molto nota nel variegato arcipelago degli artisti popolari partenopei che hanno fatto la loro fortuna tra feste di piazza, cerimonie e ospitate nelle tv locali. «Voce carnale e orgogliosa di vicoli, matrimoni e gloriose feste di piazza, faccia che comunicava gioia, dolori e piccole felicità della mia gente» la definisce Gianni Simioli, speaker radiofonico e grandissimo conoscitore della mappa della Musica popolare partenopea che sui suoi profili social dedica ad Anna Russano un vero e proprio obituary: Una brutta notizia per chi ama la Musica popolare e i suoi artisti più veraci, sostenuti da migliaia di fans e, mai una volta , dai media che pensano di contare qualcosa e diabolicamente li ignorano ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. ÈAnna Russano,neomelodica napoletana, molto nota nel variegato arcipelago degli artisti popolari partenopei che hanno fatto la loro fortuna tra feste di piazza, cerimonie e ospitate nelle tv locali. «Voce carnale e orgogliosa di vicoli, matrimoni e gloriose feste di piazza, faccia che comunicava gioia, dolori e piccole felicità della mia gente» la definisce Gianni Simioli, speaker radiofonico e grandissimo conoscitore della mappa dellapopolare partenopea che sui suoi profili social dedica ad Anna Russano un vero e proprio obituary: Una brutta notizia per chi ama lapopolare e i suoi artisti più veraci, sostenuti da migliaia di fans e, mai una volta , dai media che pensano di contare qualcosa e diabolicamente li ignorano ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Morta Anna Russano, «voce carnale» di Napoli: musica neomelodica in lutto - annac82 : RT @mattinodinapoli: Morta Anna Russano, «voce carnale» di Napoli: musica neomelodica in lutto - NapoliToday : #Cronaca E' morta Anna Russano, musica neomelodica in lutto: 'Addio alla voce carnale di vicoli e matrimoni'… - mattinodinapoli : Morta Anna Russano, «voce carnale» di Napoli: musica neomelodica in lutto - CarlaoBot : RT @MENUETTOit: #Food e #Music: Lutto nel mondo della musica: Chi è Carlos Marin, come è morto - -