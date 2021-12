Muore Anna Russano: lutto nella musica neomelodica napoletana (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Napoli piange la scomparsa di Anna Russano, la voce carnale della città. In lutto la musica neomelodica partenopea: l’annuncio. Una copertina della cantante (via Screenshot YouTube)Questa mattina è in lutto il mondo della musica neomelodica napoletana. Infatti è morta Anna Russano, ricordata anche come la ‘voce carnale’ della città partenopea. A dare l’annuncio della dipartita ci ha pensato lo speaker radiofonico Gianni Simeoli. Infatti proprio lo speaker l’ha definita “orgogliosa di vicoli, matrimoni e gloriose feste di piazza, faccia che comunicava gioia, dolori e piccole felicità della mia gente“. Una brutta notizia, specialmente per gli amanti della musica popolare ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Napoli piange la scomparsa di, la voce carnale della città. Inlapartenopea: l’annuncio. Una copertina della cantante (via Screenshot YouTube)Questa mattina è inil mondo della. Infatti è morta, ricordata anche come la ‘voce carnale’ della città partenopea. A dare l’annuncio della dipartita ci ha pensato lo speaker radiofonico Gianni Simeoli. Infatti proprio lo speaker l’ha definita “orgogliosa di vicoli, matrimoni e gloriose feste di piazza, faccia che comunicava gioia, dolori e piccole felicità della mia gente“. Una brutta notizia, specialmente per gli amanti dellapopolare ...

Advertising

Spectra_anna : RT @squopellediluna: 21/12/1950 Muore Trilussa, pseudonimo anagrammatico di Carlo Alberto Camillo Mariano Salustri e visto che il natale si… - anna_bellavista : RT @IPredicatore: Muore a 12 anni per emorragia cerebrale studentessa di Prato svenuta a scuola: 'Ho un forte mal di testa' Non si può mor… - vanyellow27 : @anna_verzi @Monia_Podda @BarillariDav Beh sinceramente non vorrei che mio papà morisse a 50 anni per una malattia… - pauspanish : Viendo Anna 1x06 - Cose da fare quando la mamma muore - anna_albertelli : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #20dicembre 1991 muore Walter Chiari. Eclettico attore comico e brillante intrattenitore. #CondividiLaC… -