MOVIOLA – Venezia-Lazio | Radu con il braccio ma è attaccato al corpo | niente rigore

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Primo episodio da. Nel corso di, match valevole per la diciannovesima e ultima giornata d’andata del campionato di Serie A 2021/2022, i padroni di casa attaccano alla ricerca del gol del pareggio e su una sortita da destra arriva il cross di Aramu che sbatte suldiall’interno dell’area di. Ma ildel giocatore biancoceleste èal, quindi non punibile. Maresca non fischiae anche dal Var confermano, tutto giusto. SportFace.

Advertising

sportface2016 : MOVIOLA - #VeneziaLazio, #Radu con il braccio ma è attaccato al corpo: niente rigore, decisione corretta di… - infoitsport : Moviola Sampdoria Venezia: gli episodi dubbi del match - SampNews24 : #SampdoriaVenezia, Abisso va liscio. La moviola del Corriere dello Sport - clubdoria46 : #MovioladelClub, #SampdoriaVenezia: #Abisso non può sbagliare -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Venezia

Calcio News 24

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiLazio 0 - 1...ASCOLTA L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/22:Lazio L'episodio chiave delladel match trae Lazio, valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Maresca. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH In ...Primo episodio da moviola. Nel corso di Venezia-Lazio, match valevole per la diciannovesima e ultima giornata d’andata del campionato di Serie A 2021/2022, i padroni di casa attaccano alla ricerca del ...ASCOLTA L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Venezia Lazio L’episodio chiave della moviola del match tra Venezia e Lazio, valido per la 19ª gior ...