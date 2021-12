MOVIOLA – Napoli-Spezia, Petagna in gol ma il gioco è fermo. Spinta dell’attaccante su Erlic (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Due esultanze inutili per il Napoli nel secondo tempo contro lo Spezia. Prima per un fuorigioco di Politano, poi, in occasione del colpo di testa vincente di Petagna, per un fallo dell’ex Spal ai danni di Erlic. gioco fermo e gol non valido: giusta la decisione dell’arbitro Massimi? C’è una Spinta dell’attaccante che si libera in modo falloso del difensore. Pochi dubbi quindi sull’episodio: giusto fermare il gioco e non convalidare la rete dell’1-1 del Napoli dopo l’autogol di Juan Jesus nel primo tempo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Due esultanze inutili per ilnel secondo tempo contro lo. Prima per un fuoridi Politano, poi, in occasione del colpo di testa vincente di, per un fallo dell’ex Spal ai danni die gol non valido: giusta la decisione dell’arbitro Massimi? C’è unache si libera in modo falloso del difensore. Pochi dubbi quindi sull’episodio: giusto fermare ile non convalidare la rete dell’1-1 deldopo l’autogol di Juan Jesus nel primo tempo. SportFace.

