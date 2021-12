Motomondiale | Honda | prosegue bene il recupero di Marquez

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. - (Adnkronos) - Costretto a saltare l'ultima gara di Valencia e i successivi test di Jerez de la Frontera per le conseguenze di una caduta in allenamento mentre faceva motocross, Marcsta migliorando progressivamente dalla diplopia: attraverso una nota il teamfornisce aggiornamenti positivi sulle condizioni dell'otto volte campione del mondo. Durante i controlli sono emersi piccoli progressi, Marc può continuare con fiducia il piano di trattamento conservativo nelle prossime settimane. Il pilota spagnolo si sottoporrà a ulteriori controlli con il dottor Sanchez Dalmau,ndo nella fase di preparazione fisica con l'obiettivo di arrivare pronto all'inizio della nuova stagione.

Tuttosport

Il campione spagnolo della MotoGp Marc Marquez sta migliorando progressivamente dalla diplopia, la malattia della vista che ha fermato il pilota spagnolo dellaa fine stagione dopo esserne già stato affetto molti anni fa. Lo rende noto il team giapponese attraverso una nota fornisce aggiornamenti positivi sulle condizioni dell'otto volte campione del ...Il 28enne campione spagnolo della, a cui lo scorso ottobre è stato diagnosticato un episodio ...gli impedirà di proseguire la preparazione fisica in vista della prossima stagione delRoma, 22 dic. - Costretto a saltare l'ultima gara di Valencia e i successivi test di Jerez de la Frontera per le conseguenze di una caduta in allenamento mentre ...MotoGP, buone notizie per Marc Marquez: il pilota continua il trattamento per la diplopia e la situazione migliora.