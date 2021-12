MotoGP | la Honda sulle condizioni di Marc Marquez | “Progressi fatti | si sta preparando alla nuova stagione”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un momento della carriera molto travagliato per. L’iberico è impegnato nella cura della diplopia, la malattia della vista che lo ha colpito nel finale diin seguito ad una caduta in Portogallo e che lo ha costretto ad uno stop forzato. Ieri, in un comunicato stampa, laha riassunto la situazione. Le parole della casa giapponese: “Il pilota del RepsolTeam a cui lo scorso ottobre è stato diagnosticato un caso di diplopia in seguito ad una caduta occorsa durante un allenamento per il GP del Portogallo, ha continuato le visite periodiche presso il suo oftalmologo di fiducia per valutare l’evoluzione della sua vista negli ultimi due mesi”. Notizie che appaiono positive: “Durante queste revisioni isono stati considerati ...