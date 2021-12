MotoGp: condizioni di Marquez in miglioramento (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le condizioni di Marc Marquez sono in miglioramento. Costretto a saltare l'ultimo Gran Premio della stagione di MotoGp a Valencia e i successivi test a Jerez de la Frontera a causa dei problemi alla ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ledi Marcsono in. Costretto a saltare l'ultimo Gran Premio della stagione dia Valencia e i successivi test a Jerez de la Frontera a causa dei problemi alla ...

Advertising

fmimolise : MotoGP, Marc Marquez: progressi nella diplopia: Un comunicato Honda rassicura sulle condizioni del pilota di Cerver… - Luxgraph : MotoGp, il comunicato Honda sulle condizioni Marc Marquez: 'Ci sono stati progressi' - zazoomblog : MotoGP la Honda sulle condizioni di Marc Marquez: “Progressi fatti si sta preparando alla nuova stagione” -… - AlePassanti : #MotoGP, la Honda sulle condizioni di Marc #Marquez: “Progressi fatti, si sta preparando alla nuova stagione” - elLescanero1 : RT @gponedotcom: Graziano Rossi ricoverato in neurologia a Fano: Il papà di Valentino non è in gravi condizioni, ma è stato disposto il ric… -