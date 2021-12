MotoGP, Alberto Puig: “La Ducati va forte, ma non vince mai” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ci si prepara all’arrivo del 2022. In MotoGP ci si chiede se lo spagnolo Marc Marquez sarà al via dei test pre-season in Malesia e le ultime indicazioni che emergono sono positive. Il recupero dell’asso nativo di Cervera è estremamente importante per la Honda che, senza lo spagnolo, ha combinato ben poco. Non è un caso che grazie a Marc nell’ultima stagione i successi arrivati sono stati tre, ovvero al Sachsenring (Germania), ad Austin (Stati Uniti) e a Misano. Tuttavia, Marquez ha dovuto fare i conti con una moto cambiata rispetto al passato e con cui spesso è caduto per le oggettive difficoltà con l’anteriore. La HRC ha deciso di cambiare direzione in termini di sviluppo e il progetto 2022 appare decisamente rinnovato. In questo contesto, chi sembra essere in vantaggio è la Ducati che ha chiuso alla grande il 2021, pur non vincendo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ci si prepara all’arrivo del 2022. Inci si chiede se lo spagnolo Marc Marquez sarà al via dei test pre-season in Malesia e le ultime indicazioni che emergono sono positive. Il recupero dell’asso nativo di Cervera è estremamente importante per la Honda che, senza lo spagnolo, ha combinato ben poco. Non è un caso che grazie a Marc nell’ultima stagione i successi arrivati sono stati tre, ovvero al Sachsenring (Germania), ad Austin (Stati Uniti) e a Misano. Tuttavia, Marquez ha dovuto fare i conti con una moto cambiata rispetto al passato e con cui spesso è caduto per le oggettive difficoltà con l’anteriore. La HRC ha deciso di cambiare direzione in termini di sviluppo e il progetto 2022 appare decisamente rinnovato. In questo contesto, chi sembra essere in vantaggio è lache ha chiuso alla grande il 2021, pur nonndo ...

