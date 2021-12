Morto il papà dei Transformers, i giocattoli Hasbro ora film di successo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sopravvissuto all’Olocausto, Henry Orenstein muore di Covid a 98 anni. Il triste addio al geniale produttore di giocattoli che ideò i Transformers. Addio Henry Orenstein! – Computermagazine.itA dare l’annuncio è la moglie che ha reso note delle condizioni critiche di Orenstein, ricoverato all’ospedale di Livingston, nel New Jersey. La positività al Covid, è solo uno dei momenti drammatici che l’inventore dei Trasformers ha dovuto affrontare. Nato nel 1923 in Polonia, ha vissuto in pieno l’esperienza dell’Olocausto. E’ riuscito a sopravvivere ai campi di concentramento, ha dovuto dire addio ai suoi familiari troppo presto. Riuscì a scappare dalla terribile situazione delle persecuzioni e, insieme ai fratelli Fred e Sam, emigrò verso New York facendo largo ad un nuovo capitolo della sua vita. LEGGI ANCHE: First Order Stormtrooper, il ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sopravvissuto all’Olocausto, Henry Orenstein muore di Covid a 98 anni. Il triste addio al geniale produttore diche ideò i. Addio Henry Orenstein! – Computermagazine.itA dare l’annuncio è la moglie che ha reso note delle condizioni critiche di Orenstein, ricoverato all’ospedale di Livingston, nel New Jersey. La positività al Covid, è solo uno dei momenti drammatici che l’inventore dei Trasformers ha dovuto affrontare. Nato nel 1923 in Polonia, ha vissuto in pieno l’esperienza dell’Olocausto. E’ riuscito a sopravvivere ai campi di concentramento, ha dovuto dire addio ai suoi familiari troppo presto. Riuscì a scappare dalla terribile situazione delle persecuzioni e, insieme ai fratelli Fred e Sam, emigrò verso New York facendo largo ad un nuovo capitolo della sua vita. LEGGI ANCHE: First Order Stormtrooper, il ...

