Montevarchi-Reggiana, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Al Brilli Peri Stadium di Montevarchi la Reggiana di Aimo Diana vuole aprire il girone di ritorno nello stesso modo in cui aveva chiuso quello d’andata per continuare a tenere a zero le sconfitte e sperando in un passo falso del Modena, impegnato alle 15:00 in casa contro il Grosseto penultimo. Il Montevarchi, però, cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona playout, provando anche a ricucire sul decimo posto dell’Olbia. Montevarchi-Reggiana, valevole per la ventesima giornata del Girone B di Serie C, prenderà il via alle ore 18:00 di oggi. Il momento delle due squadre I padroni di casa arrivano al match reduci da due pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime 4 gare disputate, che hanno fatto già dimenticare le due importanti vittorie del 14 e del 21 novembre contro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Al Brilli Peri Stadium diladi Aimo Diana vuole aprire il girone di ritorno nello stesso modo in cui aveva chiuso quello d’andata per continuare a tenere a zero le sconfitte e sperando in un passo falso del Modena, impegnato alle 15:00 in casa contro il Grosseto penultimo. Il, però, cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona playout, provando anche a ricucire sul decimo posto dell’Olbia., valevole per la ventesima giornata del Girone B diC, prenderà il via alle ore 18:00 di oggi. Il momento delle due squadre I padroni di casa arrivano al match reduci da due pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime 4 gare disputate, che hanno fatto già dimenticare le due importanti vittorie del 14 e del 21 novembre contro ...

Advertising

ReggioPress : Serie C, Aquila Montevarchi – Reggiana: le probabili formazioni - ReggioPress : Serie C, Aquila Montevarchi – Reggiana: le probabili formazioni - aquila1902 : ?????? Aquila Montevarchi 1902 - Reggiana ? #pregara ?? - aquila1902 : ?????? Aquila Montevarchi 1902 - Reggiana ???????#convocati ?? #unaquestionedifede #ilclubpiùanticodellatoscana… - TuttoRegia : Le probabili formazioni di #AquilaMontevarchi vs #Reggiana -