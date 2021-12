Montemesola 5 persone positive al covid

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) il Sindaco Ignazio Punzi, ha appena comunicato la situazione epidemiologica relativamente al comune di. Secondo i dati pervenuti dalla Prefettura, sarebbero 5 i cittadini positivi al, due dei quali in attesa di tampone molecolare. Il sindaco, pur descrivendo una situazione meno preoccupante di quella dello scorso anno, invita a non abbassare la guardia e a mantenere le distanze anche e soprattutto nelle attività commerciali. Al momento in programma non vi è nessuna ordinanza, ma l’invito è quello di usare il buon senso, continuando con l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto. Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments! first appeared on Tarantini Time.