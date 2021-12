Mondiale ogni due anni, Boniek: “Non si può guardare solo ai soldi” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Zibi Boniek contro il progetto di un Mondiale ogni due anni. “Non vorrei polemizzare con nessuno, ma lo sport, il calcio, non può guardare solo ai soldi”, ha detto l’ex presidente della Federcalcio polacca e attuale vice presidente Uefa. E ancora: “Il mondo del calcio è per tutti, giovani, donne, club, per tanti anni siamo stati felici di giocare sempre ogni 4 anni ed ora si vuole ridurre ad ogni 2 anni, 16 gironi da 3 squadre, mi sembra tutto inutile me è una mia opinione. Quando giocavo io c’era il Mondiale a 16 squadre e andava tutto bene”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Zibicontro il progetto di undue. “Non vorrei polemizzare con nessuno, ma lo sport, il calcio, non puòai”, ha detto l’ex presidente della Federcalcio polacca e attuale vice presidente Uefa. E ancora: “Il mondo del calcio è per tutti, giovani, donne, club, per tantisiamo stati felici di giocare sempreed ora si vuole ridurre ad, 16 gironi da 3 squadre, mi sembra tutto inutile me è una mia opinione. Quando giocavo io c’era ila 16 squadre e andava tutto bene”. SportFace.

