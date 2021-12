Modena-Grosseto, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Vero e proprio testa-coda quello tra Modena e Grosseto nel match valido per il ventesimo turno del Girone B di Serie C. I canarini occupano il primo posto in classifica, in compagnia della Reggiana, e stanno disputando una stagione strepitosa. Solo due sconfitte per gli emiliani, che sono al contempo la squadra con più vittorie di tutta la competizione: ben 14. La squadra di Tesser sembra la candidata principale a contendere il titolo agli uomini di Aimo Diana. I gialloblù cercheranno l’ennesima vittoria del loro campionato, per continuare l’inarrestabile marcia in classifica e staccare ulteriormente il Cesena che insegue. Gli ospiti, invece, stanno vivendo una stagione da incubo, con due sole vittorie accumulate e conseguente penultimo posto in classifica, a quota 14 punti, una posizione sopra alla Viterbese fanalino di coda. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Vero e proprio testa-coda quello tranel match valido per il ventesimo turno del Girone B diC. I canarini occupano il primo posto in classifica, in compagnia della Reggiana, e stanno disputando una stagione strepitosa. Solo due sconfitte per gli emiliani, che sono al contempo la squadra con più vittorie di tutta la competizione: ben 14. La squadra di Tesser sembra la candidata principale a contendere il titolo agli uomini di Aimo Diana. I gialloblù cercheranno l’ennesima vittoria del loro campionato, per continuare l’inarrestabile marcia in classifica e staccare ulteriormente il Cesena che insegue. Gli ospiti, invece, stanno vivendo una stagione da incubo, con due sole vittorie accumulate e conseguente penultimo posto in classifica, a quota 14 punti, una posizione sopra alla Viterbese fanalino di coda. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Modena Grosseto Modena al Braglia contro il Grosseto per continuare il sogno Modena in campo oggi pomeriggio allo stadio Braglia per la prima giornata del girone di andata contro il Grosseto, ultima gara prima della sosta natalizia. Maremmani al penultimo posto in classifica a ...

Le partite di oggi, Mercoledì 22 dicembre 2021 - Calciomagazine ...Sampdoria 20.45 Empoli - Milan Napoli - Spezia LEGA PRO 14.30 Foggia - Monterosi Tuscia Gubbio - Cesena 15.30 Campobasso - Avellino 18.00 Ancona Matelica - Pescara Latina - Palermo Modena - Grosseto ...

Modena - Grosseto: dove vederla in diretta tv e live streaming, orario d'inizio Stadionews.it Modena – Grosseto: diretta live e risultato in tempo reale La partita Modena - Grosseto di mercoledì 22 dicembre 2021 in diretta: formazioni e risultato con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 20a giornata del Girone ...

