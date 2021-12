Misure impopolari per evitare la quinta ondata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Già in un recente passato (maggio-settembre 2020) ci siamo pavoneggiati con il modello Italia. A fine maggio 2020 qualcuno in televisione è arrivato ad affermare che “il virus è clinicamente morto”. Così fra luglio e settembre movide, assembramenti, discoteche, viaggi nei paesi del divertimentificio internazionale (e poi tutti a Porto Rotondo al Billionaire e al Country) con Daniela Santanchè, Flavio Briatore e Solinas che spiegavano che la rivoluzione liberale consisteva nella riapertura delle discoteche. A sua volta il presidente dell’Emilia-Romagna Bonaccini presentava la stessa operazione come la quintessenza della rivoluzione democratica e socialista. Così a nostra insaputa la seconda ondata è ripartita ai primi di ottobre e noi ci siamo mossi in ordine sparso solo a fine novembre. Risultato: dopo i 35.000 morti verificatisi nella prima ondata ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Già in un recente passato (maggio-settembre 2020) ci siamo pavoneggiati con il modello Italia. A fine maggio 2020 qualcuno in televisione è arrivato ad affermare che “il virus è clinicamente morto”. Così fra luglio e settembre movide, assembramenti, discoteche, viaggi nei paesi del divertimentificio internazionale (e poi tutti a Porto Rotondo al Billionaire e al Country) con Daniela Santanchè, Flavio Briatore e Solinas che spiegavano che la rivoluzione liberale consisteva nella riapertura delle discoteche. A sua volta il presidente dell’Emilia-Romagna Bonaccini presentava la stessa operazione come la quintessenza della rivoluzione democratica e socialista. Così a nostra insaputa la secondaè ripartita ai primi di ottobre e noi ci siamo mossi in ordine sparso solo a fine novembre. Risultato: dopo i 35.000 morti verificatisi nella prima...

Advertising

ascochita : RT @HuffPostItalia: Misure impopolari per evitare la quinta ondata - HuffPostItalia : Misure impopolari per evitare la quinta ondata - Efesto51 : Oddio ..no! Come da prassi oramai consolidata ,se Metteuccio si esprime così allora già e stato deciso il contrario… - albizup : @carmi_ne @ValeBianco88 @DavidAmoyal Il problema è capire quanto un governo che sta insieme con N partiti possa pre… - Dissing981 : @mgpg07 È' ovvio che,nel caso,sarà gratuito.Di certo non si sognerebbeo mai di fare misure impopolari ad un anno(o… -

Ultime Notizie dalla rete : Misure impopolari Misure impopolari per evitare la quinta ondata (di F. Cicchitto) Il problema non è tanto quello dei tamponi anche ai vaccinati, ma di una serie di misure incisive: ... anche se molto impopolari, come la chiusura degli stadi e delle discoteche. Attenzione: se non ci ...

Omicron all'attacco, caos nel mondo. Natale con prudenza, a rischio il Capodanno in Ordine sparso sulle altre misure per arginare Omicron: c'è chi ha già riattivato le restrizioni più impopolari e chi invece prende tempo, "salva" il Natale e rinvia la stretta. Germania "Niente ...

Omicron: così stiamo sprecando il nostro vantaggio Domani Misure impopolari per evitare la quinta ondata Se non ci muoviamo subito il rischio è che a gennaio contemporaneamente esploda in pieno la quinta ondata e che arrivi Omicron ...

Le restrizioni per il Covid in Europa: green pass, terza dose, lockdown La Commissione Ue: a partire dal primo febbraio il Green Pass sarà valido nove mesi. Andamento in ordine sparso sulle misure messe in atto per arginare Omicron ...

Il problema non è tanto quello dei tamponi anche ai vaccinati, ma di una serie diincisive: ... anche se molto, come la chiusura degli stadi e delle discoteche. Attenzione: se non ci ...in Ordine sparso sulle altreper arginare Omicron: c'è chi ha già riattivato le restrizioni piùe chi invece prende tempo, "salva" il Natale e rinvia la stretta. Germania "Niente ...Se non ci muoviamo subito il rischio è che a gennaio contemporaneamente esploda in pieno la quinta ondata e che arrivi Omicron ...La Commissione Ue: a partire dal primo febbraio il Green Pass sarà valido nove mesi. Andamento in ordine sparso sulle misure messe in atto per arginare Omicron ...