Miriana Trevisan litiga di nuovo con Katia Ricciarelli: “Non è la regina, deve rispettarci” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nella casa, molti vipponi pensano, come si è anche visto dai confessionali mostrati nel day time del 22 dicembre, che Biagio d’anelli, si sia avvicinato a Miriana Trevisan per strategia, e sperano che alla fine i suoi modi siano sinceri. Nel frattempo si chiacchiera anche di questi baci non baci e del fatto che Biagio sia comunque un uomo impegnato. Anche Katia Ricciarelli ha avuto qualcosa da dire in merito e ha fatto una delle sue classiche battute a Miriana, una frase che la Trevisan non ha digerito. “Non fare troppo la santarellina Hai fatto veloce a trovarne un altro” aveva detto la Ricciarelli a Miriana. Una frase che però questa volta Miriana non ha intenzione di perdonare e ha voluto subito mettere i puntini sulle i. Il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nella casa, molti vipponi pensano, come si è anche visto dai confessionali mostrati nel day time del 22 dicembre, che Biagio d’anelli, si sia avvicinato aper strategia, e sperano che alla fine i suoi modi siano sinceri. Nel frattempo si chiacchiera anche di questi baci non baci e del fatto che Biagio sia comunque un uomo impegnato. Ancheha avuto qualcosa da dire in merito e ha fatto una delle sue classiche battute a, una frase che lanon ha digerito. “Non fare troppo la santarellina Hai fatto veloce a trovarne un altro” aveva detto la. Una frase che però questa voltanon ha intenzione di perdonare e ha voluto subito mettere i puntini sulle i. Il ...

Advertising

infoitcultura : Miriana Trevisan in crisi dopo la frecciata di Katia: “Non si deve permettere!” - infoitcultura : GF Vip, litigio tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan che finisce in lacrime | Video Mediaset - infoitcultura : Grande Fratello Vip, acceso confronto tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan: ecco cosa è successo - infoitcultura : MIRIANA TREVISAN VS KATIA RICCIARELLI 'MI SONO ROTTA I COGLI*NI'/ 'Basta difenderla!' - infoitcultura : Miriana Trevisan litiga con la Ricciarelli: 'Stufa delle tue cattiverie' -