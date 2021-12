Miriana Trevisan, dalle stelle alle stalle! Il crollo della ballerina (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Miriana Trevisan crolla e torna a vivere la negatività del periodo antecedente all’ingresso di Biagio D’Anelli. Dalla puntata di lunedì 20 dicembre, Miriana Trevisan sembra non aver proprio digerito alcune battute da parte di Katia Ricciarelli. L’ex di Non È La Rai, infatti, si dichiara delusa dall’atteggiamento di Katia, imputandole di non aver avuto tatto e rispetto nei suoi riguardi. LA FRASE INCRIMINATA Con quella faccia da santarellina, adesso gli racconto io chi sei. É con queste parole che la Sig.ra Ricciarelli asfalta Miriana Trevisan durante l’incontro con Barù, new entry di casa GF Vip. La ballerina non accetta l’infelice esternazione, ma non riesce a metabolizzare immediatamente l’accaduto e crolla a distanza di 48 ore. Nell’occhio del mirino, anche ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021)crolla e torna a vivere la negatività del periodo antecedente all’ingresso di Biagio D’Anelli. Dalla puntata di lunedì 20 dicembre,sembra non aver proprio digerito alcune battute da parte di Katia Ricciarelli. L’ex di Non È La Rai, infatti, si dichiara delusa dall’atteggiamento di Katia, imputandole di non aver avuto tatto e rispetto nei suoi riguardi. LA FRASE INCRIMINATA Con quella faccia da santarellina, adesso gli racconto io chi sei. É con queste parole che la Sig.ra Ricciarelli asfaltadurante l’incontro con Barù, new entry di casa GF Vip. La brina non accetta l’infelice esternazione, ma non riesce a metabolizzare immediatamente l’accaduto e crolla a distanza di 48 ore. Nell’occhio del mirino, anche ...

