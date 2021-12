Mina | i segreti beauty di un’icona che non passano mai di moda

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Cosa vi viene in mente quando sentite nore? Di sicuro tra le prime immagini che la vostra memoria vi suggerirà ci sarà la sua meravigliosa voce. Poi, subito dopo il suo viso, simbolo di un’eterna diva che ha segnato indelebilmente la storia della musica italiana, ma anche dellae del costume. Vi raccomandiamo...e Adriano Celentano di nuovo insieme in The Complete Recordings Libera, anticonformista, diretta e sempre un passo davanti a tutti e a tutte le mode. Ha sempre scelto per se stessa, come vestirsi, come truccarsi, come vivere e chi amare. Ha dettato stili e tendenze per anni: come quando apparve sullo schermo con le sopracciglia depilate e tutte iniziarono a imitarla, dalla signora della porta accanto, alle più grandi top model. ...