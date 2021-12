Milano | frode fiscale e omessa dichiarazione | 11 indagati e sequestro di beni per 3 milioni

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Guardia di finanza di Sesto San Giovanni (), su ordine del gip di Lodi, ha sequestrato immobili, terreni, quote societarie, conti correnti e denaro in contante, per oltre 3di euro nei confronti di undiciper una serie di reati tra cui la, l’presentazione delle dichiarazioni dei redditi e l’occultamento delle scritture contabili. Le indagini, dirette dalla Procura di Lodi, hanno permesso di individuare il presunto capo dell’organizzazione. Secondo l’accusa, l’imprenditore si serviva di società “cartiere“, operanti nel settore del trasporto merci su strada, per emettere fatture per operazioni inesistenti in favore di altre società, attive invece nel settore delle costruzioni e nelle consulenze sulla sicurezza e igiene dei posti di lavoro. ...

