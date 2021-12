Milano: De Rosa (M5S), 'doppio stadio della Lega è follia antieconomica' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Milano, 22 dic. (Adnkronos) - "Per il nuovo San Siro serve ascolto e proposte concrete. L'ipotesi del doppio stadio, ultima giravolta della Lega per il proverbiale salvataggio di 'capra e cavoli', è certamente la meno seria perché antieconomica e perché metterebbe una pressione folle sul quartiere. Sul progetto del nuovo stadio pende l'esito del ricorso al Tar presentato dal comitato 'SìMeazza' e il 'Coordinamento SanSiro'. A valle dell'esito del ricorso, il Movimento Cinque Stelle è pronto a impegnarsi nella raccolta delle firme necessarie per il referendum, strumento che fa parte della nostra stessa identità. Questo darà l'opportunità di ascoltare i cittadini". Così Massimo De Rosa, capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021), 22 dic. (Adnkronos) - "Per il nuovo San Siro serve ascolto e proposte concrete. L'ipotesi del, ultima giravoltaper il proverbiale salvataggio di 'capra e cavoli', è certamente la meno seria perchée perché metterebbe una pressione folle sul quartiere. Sul progetto del nuovopende l'esito del ricorso al Tar presentato dal comitato 'SìMeazza' e il 'Coordinamento SanSiro'. A valle dell'esito del ricorso, il Movimento Cinque Stelle è pronto a impegnarsi nella raccolta delle firme necessarie per il referendum, strumento che fa partenostra stessa identità. Questo darà l'opportunità di ascoltare i cittadini". Così Massimo De, capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione ...

