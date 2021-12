Milano, bimbo nato prematuro: intervento salva vita al Policlinico (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quando i bambini hanno troppa fretta di venire al mondo c'è il rischio che il loro organismo non sia ancora pronto per affrontare la vita. Come è successo a Lorenzo, che è nato con oltre 4 mesi di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quando i bambini hanno troppa fretta di venire al mondo c'è il rischio che il loro organismo non sia ancora pronto per affrontare la. Come è successo a Lorenzo, che ècon oltre 4 mesi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano bimbo Milano, bimbo nato prematuro: intervento salva vita al Policlinico ... tra cui una grave perforazione intestinale, legate al fatto che i suoi organi erano ancora molto immaturi: diventava quindi urgente trasferirlo al Policlinico di Milano, che con la sua Clinica ...

Umanizzazione delle cure, al Policlinico di Milano 100mila euro per finanziare i 3 progetti migliori 'Il benessere di una persona - spiega Laura Chiappa, direttore sanitario del Policlinico di Milano, ... che possono essere i genitori di un bimbo ricoverato ma anche il caregiver di una persona anziana.

100 mila euro per umanizzazione delle cure al Policlinico Milano Migliorare il benessere dei piccoli pazienti, quello dei genitori e gli ambienti di cura. 'Lavori in corso' al Policlinico di Milano ...

