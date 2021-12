Milan, poker scaccia crisi: il Napoli crolla contro lo Spezia, in testa c’è sempre l’Inter [CLASSIFICA] (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Milan, poker scaccia crisi: il Napoli crolla contro lo Spezia, in testa c’è sempre l’Inter CLASSIFICA StrettoWeb. L'articolo Milan, poker scaccia crisi: il Napoli crolla contro lo Spezia, in testa c’è sempre l’Inter CLASSIFICA proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 22 dicembre 2021): illo, inc’èStrettoWeb. L'articolo: illo, inc’èproviene da City Roma News.

Advertising

la_rossonera : ????? Poker a #Empoli: il #Milan espugna il Castellani 2-4. #SempreMilan #ForzaMilan #LMR #LaMilanoRossonera @RibaltaRossoner - qn_lanazione : Empoli-Milan 2-4, il Diavolo cala il poker #Empoli #Milan #EmpoliMilan - notizie_milan : Poker a Empoli: il Milan chiude bene il 2021 - qn_giorno : #Milan, poker all'#Empoli: in cattedra #Kessie, autore di una doppietta - OA_Sport : #Calcio, Serie A 2021-2022: il Milan cala il poker a Empoli e rimane in scia all’Inter, il Napoli cade in casa cont… -