Milan | Pioli | «Vittoria pesante oggi Bilancio? Voto altissimo»

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Stefanoha parlato al termine della sfida contro l’Empoli, vinta dal. Le sue dichiarazioni Stefanoha parlato ai microfoni di Sky al termine della sfida contro l’Empoli. Le dichiarazioni del tecnico del: SULLA PARTITA: «Ladi, abbiamo reagito con carattere contro un avversario che gioca molto bene.contava solo quello per la fiducia e per il nostro momento, una gara che pesava molto. Dobbiamo gestire questa sosta perchè avremo una ripresa difficile». SU KESSIE: «Kessié trequartista per il loro sistema di gioco, volevo un centrocampo più compatto e di corsa, in questo momento Frank va molto bene a riempire l’area. Ha le caratteristiche giuste per quella posizione. Poi ho fatto riposare Brahim Diaz che ...

Stefanoè visibilmente soddisfatto per il poker del suoa Empoli e ne parla con un sorriso a Sky Sport nel dopo gara: "Bene per la nostra classifica, ci permette di passare delle buone ...Commenta per primo Ilchiude il 2021 con una vittoria a Empoli, al termine dell'incontro il tecnico rossonero Stefanoè intervenuto a Sky Sport : 'Cosa dicevamo con Romagnoli e Florenzi? Parlavamo di come ...Una vittoria per scacciare fantasmi, paure, incomprensioni. Una vittoria nel segno di chi, per tanto tempo, è stato messo alla gogna, per tutti i problemi legati al rinnovo del suo contratto ...Arrivano le dichiarazioni di Marelli in merito all'episodio del calcio di rigore concesso all'Empoli, dopo il controllo al Var, di Di Bello ...