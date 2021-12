Milan, Pioli pensa ad un cambio sulla trequarti: la novità! (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Milan dio Pioli viene dalla pesantissima sconfitta di domenica scorsa contro il Napoli di Luciano Spalletti che si è imposto per 1-0 grazie ad un gol di Elmas. A far discutere è l’episodio che vede protagonista Franck Kessiè che all’89’ aveva trovato il gol dopo una mischia in area di rigore. Il Var, poi, ha spezzato la gioia dei tifosi rossoneri annullando la rete per fuorigioco attivo di Giroud. Milan Pioli KessièIntanto mister Pioli, in vista della gara contro l’Empoli di questa sera starebbe pensando proprio all’ivoriano Franck Kessiè come trequartista vista l’assenza di valide alternative in quel ruolo. E soprattutto il periodo fuori forma di Brahim Diaz. Questo è quanto riportato da Sky Sport a poche ore dal fischio d’inizio. Altrimenti si riproporrebbe ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ildioviene dalla pesantissima sconfitta di domenica scorsa contro il Napoli di Luciano Spalletti che si è imposto per 1-0 grazie ad un gol di Elmas. A far discutere è l’episodio che vede protagonista Franck Kessiè che all’89’ aveva trovato il gol dopo una mischia in area di rigore. Il Var, poi, ha spezzato la gioia dei tifosi rossoneri annullando la rete per fuorigioco attivo di Giroud.KessièIntanto mister, in vista della gara contro l’Empoli di questa sera starebbendo proprio all’ivoriano Franck Kessiè comesta vista l’assenza di valide alternative in quel ruolo. E soprattutto il periodo fuori forma di Brahim Diaz. Questo è quanto riportato da Sky Sport a poche ore dal fischio d’inizio. Altrimenti si riproporrebbe ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: 'Infortuni? Abbiamo alzato il livello di prevenzione e recupero. Il numero d'infortuni muscolari a novembre… - DiMarzio : #Milan, Stefano #Pioli ha provato una formazione alternativa in vista dell'#Empoli - Gazzetta_it : Col Napoli in emergenza? Pioli ha da giocarsi la carta Daniel Maldini #Milan - sportli26181512 : Probabili formazioni Empoli- Milan: Il 2021 del Milan si chiude al Castellani, senza Ibra ma con un ritrovato Girou… - sportli26181512 : CorSera - Milan, Pioli spera di riavere a disposizione Ibra dopo la sosta: Zlatan Ibrahimovic non giocherà stasera… -