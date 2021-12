Milan, nuove offerte per Leao: risponde Mendes (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Rafael Leao, attualmente fuori per infortunio dovrebbe rientrare dopo la sosta natalizia. Il suo recupero è fondamentale per Stefano Pioli che ha riposto grande fiducia nell’attaccante. Intanto, per il gioiellino del Milan sono arrivate delle nuove offerte dalla Premier League e dalla Bundesliga. Leao Milan News offerte prontamente rispedite al mittente dal suo procuratore, Jorge Mendes, che ha rispettato la volontà del giocatore di restare al Milan. Per questo motivo è già in programma un incontro con la dirigenza del Milan per imbastire la trattativa per il rinnovo fino al 2026. Maldini e Massara sono decisi a blindare il gioiellino classe ’99 con un adeguamento di contratto che potrebbe raggiungere i 4 ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Rafael, attualmente fuori per infortunio dovrebbe rientrare dopo la sosta natalizia. Il suo recupero è fondamentale per Stefano Pioli che ha riposto grande fiducia nell’attaccante. Intanto, per il gioiellino delsono arrivate delledalla Premier League e dalla Bundesliga.Newsprontamente rispedite al mittente dal suo procuratore, Jorge, che ha rispettato la volontà del giocatore di restare al. Per questo motivo è già in programma un incontro con la dirigenza delper imbastire la trattativa per il rinnovo fino al 2026. Maldini e Massara sono decisi a blindare il gioiellino classe ’99 con un adeguamento di contratto che potrebbe raggiungere i 4 ...

