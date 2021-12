Milan e Inter scelgono la "Cattedrale": il nuovo stadio sarà ispirato al Duomo di Milano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ac Milan e Fc Internazionale Milano hanno scelto il progetto presentato dallo studio Populous , e già noto come " la Cattedrale ", per il nuovo stadio di Milano . sarà la nuova 'casa' dei due club, e ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ace Fcnazionaleo hanno scelto il progetto presentato dallo studio Populous , e già noto come " la", per ildio .la nuova 'casa' dei due club, e ...

