Milan, concorrenza inglese per il talento argentino: affare a rischio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Milan è pronto a fiondarsi su Julian Alvarez, ma per l’attaccante del River c’è da fare i conti con la concorrenza dello United. Julian Alvarez è uno dei nomi caldi del mercato sudamericano. L’attaccante argentino del River Plate, autore già di 24 gol questa stagione tra campionato e coppe, sta incantando in patria e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ilè pronto a fiondarsi su Julian Alvarez, ma per l’attaccante del River c’è da fare i conti con ladello United. Julian Alvarez è uno dei nomi caldi del mercato sudamericano. L’attaccantedel River Plate, autore già di 24 gol questa stagione tra campionato e coppe, sta incantando in patria e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ???? #Milan occhi puntati su #JulianAlvarez del #River. Ma c'è la concorrenza dello #United - ACMilanInside_ : ?? Becir Omeragic ?? Speciale focus sul papabile defender, sarà lui il sostituto di Kjaer?... un obiettivo ti strizz… - GmaHappymilan : RT @Marcoesp70: E quindi gli ultimi scudetti sono stati vinti con bilanci falsi e plusvalenze farlocche. Il Milan al contrario, costruisce… - Milan_eBasta : RT @Marcoesp70: l'Inter è forte va bene, ha vinto meritatamente lo scudetto e prima in classifica, ma... è stata costruita rispettando tutt… - OreVin93 : Questo Newcastle poi...questo cazzo di Newcastle. Questi prendono cazzi in faccia da chiunque, sono penultimi in cl… -