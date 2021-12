Mike Tyson: “Mia figlia gioca a tennis, ci ha cambiato la vita” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il tennis è entrato nella vita di Mike Tyson, cambiando la vita alla sua famiglia. Lo ha rivelato proprio l’ex campione dei pesi massimi, spiegando che la figlia ha iniziato ha praticare il tennis. L’ex pugile ne ha parlato nel podcast di Patrick Mouratoglou, che oltre ad essere un coach-guru di grandi tennisti allena la figlia Milan. “Il tennis ha ampliato i miei orizzonti e sono grato di essere coinvolto e di incontrare tutti – ha raccontato Tyson, dicendo di non perdersi nemmeno un torneo negli Stati Uniti -. Questo sport ha cambiato la nostra vita. Tutta la nostra vita è cambiata grazie al tennis. Pensavo stesse andando tutto bene, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilè entrato nelladi, cambiando laalla sua famiglia. Lo ha rivelato proprio l’ex campione dei pesi massimi, spiegando che laha iniziato ha praticare il. L’ex pugile ne ha parlato nel podcast di Patrick Mouratoglou, che oltre ad essere un coach-guru di granditi allena laMilan. “Ilha ampliato i miei orizzonti e sono grato di essere coinvolto e di incontrare tutti – ha raccontato, dicendo di non perdersi nemmeno un torneo negli Stati Uniti -. Questo sport hala nostra. Tutta la nostraè cambiata grazie al. Pensavo stesse andando tutto bene, ...

