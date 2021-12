Mihajlovic: 'Questo è il mio miglior Bologna' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) REGGIO EMILIA - Non poteva esserci conclusione migliore per il girone di andata del Bologna . I rossoblù di Mihajlovic hanno vinto 3 - 0 in casa del Sassuolo riportandosi nella parte destra della ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) REGGIO EMILIA - Non poteva esserci conclusionee per il girone di andata del. I rossoblù dihanno vinto 3 - 0 in casa del Sassuolo riportandosi nella parte destra della ...

Advertising

sportli26181512 : Mihajlovic: 'Questo è il mio miglior Bologna': Il tecnico: 'Da quando sono qui non avevamo mai fatto tanti punti. E… - L_EXCELLENCE_57 : RT @BolognaSpazio: ???? | #Mihajlovic vorrebbe un vice #Arnautovic. Per questo il #Bologna (oltre ai nomi delle scorse settimane) starebbe se… - BolognaSpazio : ???? | #Mihajlovic vorrebbe un vice #Arnautovic. Per questo il #Bologna (oltre ai nomi delle scorse settimane) stareb… - Silvia_Mio86 : RT @Laudantes: Anche oggi la gente del presunto giornalismo Juventus butta fumo su fumo con la scusante vittoria: critica atteggiamenti di… - LucaRigamonti99 : RT @Laudantes: Anche oggi la gente del presunto giornalismo Juventus butta fumo su fumo con la scusante vittoria: critica atteggiamenti di… -