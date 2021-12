Migranti | una barca affonda al largo delle Cicladi | tre morti e decine di dispersi

Advertising

Pontifex_it : Sono tante le Chiese locali, le congregazioni religiose e le organizzazioni cattoliche che sono pronte ad accoglier… - Agenzia_Ansa : L'Onu ha dichiarato che ad una sua squadra inviata per indagare sulla crisi dei migranti al confine tra Polonia e B… - matteosalvinimi : #OpenArms? Stiamo parlando di una nave spagnola che ha raccolto i migranti in acque libiche, ha gironzolato per 15… - ChiaraAbrescia : RT @nonsonpago1: “#Polonia-#Bielorussia #Cometa #verde.” “Una capanna? Magari.” Immenso,stupendo Mauro,grazie...?????? #Biani !?? #Profugh… - bangandblame82 : RT @Liuto_: @RGthedoctorisin @SAzzalini L'ambientazione della Natività su un barcone di migranti gli ha guadagnato il podio, molto bene. Ot… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti una

Open

Daparte ci sono iextracomunitari in possesso della Stp, dall'altra i cittadini Ue non registrati nel sistema sanitario e in possesso della tessera Eni (Europeo non iscritto). In ...CITTÀ DEL VATICANO. Nella visita a Cipro e in Grecia "ho potuto toccare con mano ancoravolta l'umanità ferita dei". Papa Francesco lo afferma alla fine dell'udienza generale odierna, l'ultima in vista del Natale, durante la quale ha anche "constatato come solo alcuni Paesi ...Il recupero al largo dell'isola di Folegandros, fa sapere la Guardia costiera ellenica, che comunica anche di aver tratto in salvo 12 persone ...I giorni della festa con gli auguri degli “amici” musulmani e la loro preghiera. Il cardinale López Romero: la paura dell’islam non è giustificata. E si vince con la fraternità ...