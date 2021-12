Migranti, nel Mediterraneo centrale aspettano un porto sicuro. Ci sono anche due neonati (Di mercoledì 22 dicembre 2021) C’è un neonato avvolto in una coperta blu, beve il latte, viene cullato. Ha sedici giorni, sei dei quali vissuti sulla Ocean Viking, nelle acque del Mediterraneo, in attesa di un porto sicuro. C’è anche un altro piccolo nato tre settimane fa, non si conosce il suo volto ma lo si può immaginare. Oltre a loro ci sono altri due bambini e 14 donne. sono 114 le persone soccorse il 16 dicembre dalla nave umanitaria: “Dopo aver affrontato terribili violenze in Libia e un pericoloso viaggio in mare, hanno bisogno di sbarcare senza ulteriori ritardi” hanno detto da Sos Mediterranée. A bordo di Sea Eye 4 ci sono 216 passeggeri, anche qui donne e bambine. La salute di un uomo è peggiorata drammaticamente, hanno fatto sapere dall’ong tedesca, e perciò è stata ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) C’è un neonato avvolto in una coperta blu, beve il latte, viene cullato. Ha sedici giorni, sei dei quali vissuti sulla Ocean Viking, nelle acque del, in attesa di un. C’èun altro piccolo nato tre settimane fa, non si conosce il suo volto ma lo si può immaginare. Oltre a loro cialtri due bambini e 14 donne.114 le persone soccorse il 16 dicembre dalla nave umanitaria: “Dopo aver affrontato terribili violenze in Libia e un pericoloso viaggio in mare, hanno bisogno di sbarcare senza ulteriori ritardi” hanno detto da Sos Mediterranée. A bordo di Sea Eye 4 ci216 passeggeri,qui donne e bambine. La salute di un uomo è peggiorata drammaticamente, hanno fatto sapere dall’ong tedesca, e perciò è stata ...

