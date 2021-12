Migranti, Draghi: "In prossimo Cdm norma flussi, 70 mila lavoratori legali nell'industria" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dicembre 2021 "Il governo ha firmato ieri sera e andrà credo in Cdm domani un provvedimento con cui si dà la possibilità a 70mila persone di lavorare legalmente nell'industria italiana, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dicembre 2021 "Il governo ha firmato ieri sera e andrà credo in Cdm domani un provvedimento con cui si dà la possibilità a 70persone di lavorare legalmenteitaliana, ...

Advertising

emmabonino : Non riesco a darmi pace: come è possibile che in Ue ci sentiamo invasi da 7mila poveracci? Non hanno cibo, coperte,… - sole24ore : Migranti, Draghi: 'Sento parlare di difesa radici, un modo di farlo è praticare la solidarietà' - Il Sole 24 ORE… - Palazzo_Chigi : #Comunicazioni Draghi: L'Italia pone il tema #migranti con assoluta determinazione. Chiediamo una gestione condivis… - drsmoda : RT @LVDA_Acid: - Giornalista: sulla questione dei migranti? - Draghi: Bisogna ripensare tutta l'accoglienza; l'Europa ha un enorme bisogno… - AntonioBergami4 : RT @LVDA_Acid: - Giornalista: sulla questione dei migranti? - Draghi: Bisogna ripensare tutta l'accoglienza; l'Europa ha un enorme bisogno… -