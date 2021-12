Mick Schumacher pilota di riserva Ferrari nel 2022

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)sarà uno dei piloti didellanella stagionedi Formula 1, oltre che a gareggiare con la Haas. Lo ha annunciato il team principal della scuderia di Maranello, Mattia Binotto. "Non dobbiamo dimenticare che è già un: fa parte della nostra Driver academy e, come ripetiamo, questa accademia esiste per identificare i futuri piloti", ha spiegato ieri sera Binotto in una conferenza stampa online: "Se ne fai parte e hai successo, avrai sicuramente delle opportunità".Ventitré anni il prossimo 22 marzo il figlio di Michael potrà sostituire i titolari nel caso dovessero infortunarsi, per 11 dei 23 GP in programma il prossimo anno, alternandosi con l'italiano Antonio Giovinazzi. "Antonio Giovinazzi - ha ...