"Mick Schumacher in Ferrari". Il clamoroso annuncio di Mattia Binotto, effetto-domino: ecco come cambia il team (Di mercoledì 22 dicembre 2021) clamoroso in Ferrari: torna uno Schumacher, il figlio Mick. L'annuncio arriva direttamente dal team-principal del Cavallino, Mattia Binotto, il quale ha svelato che dal 2022 a Maranello arriverà proprio Mick Schumacher, in veste di pilota di riserva. Binotto ha spiegato: "Non dobbiamo dimenticare che è già un pilota Ferrari: fa parte della nostra Driver academy e, come ripetiamo, questa accademia esiste per identificare i futuri piloti Ferrari. Se ne fai parte e hai successo, avrai sicuramente delle opportunità", ha rimarcato nel corso del punto-stampa tenuto online. Insomma, Binotto e Ferrari credono molto nella ...

Agenzia_Ansa : Mick Schumacher, figlio di Michael, sarà uno dei piloti di riserva della Ferrari nella stagione 2022 di Formula 1,… - sportmediaset : Ferrari, Mick #Schumacher sarà il pilota di riserva nel 2022. #SportMediaset - Luxgraph : F1: Mick Schumacher e Antonio Giovinazzi riserve di Ferrari per il 2022 - Foodef11 : Mick Schumacher to share Ferrari F1 reserve role with Giovinazzi in 2022 - F1inGenerale_ : F1| Mick Schumacher pilota di riserva Ferrari nel 2022 -